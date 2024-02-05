Sevgilinizi mutlu edecek hediye seçenekleri Kinetix’te

Sevgilisine kullanışlı hediye arayanlar aradığını Kinetix’te bulacak! Her dönemin geçmeyen modası sneaker ve bot modelleri, bu özel gün için hediye arayışında olanların radarına takılacak.

Sevgililer Günü’nde birbirinden rahat ve enerjik hissettirecek hediye seçenekleri Kinetix’in Sneaker ve Bot Koleksiyonu’nda öne çıkıyor. Renkli taban detaylarının eşlik ettiği sneakerlar, siyah, beyaz ve gri renkleriyle kombinler ile uyum yakalıyor.

Hayatın her alanında rahatlığıyla göz dolduran modeller kadın ve erkekler için harika bir hediye seçeneği oluyor. Bot koleksiyonundaki kürk ve taban detayları ise dikkatleri adımlara çekiyor. Hem klasik hem casual kombinler ile uyum yakalayacak modeller aynı zamanda sevgililer günü kombinlerininde en dinamik eşlikçisi oluyor. Birbirinden tarz modelleriyle Sevgililer Günü için ideal hediye alternattifleri Kinetix’te sizleri bekliyor!

Kinetix Sevgililer Günü Koleksiyonu’nu ve daha fazlasını tüm FLO ve IN STREET mağazalarında, www.instreet.com.tr & www.flo.com.tr web sitesinde ve seçkin satış noktalarında bulabilirsiniz…