Sevgililer Gününde aşk Afil Bomonti'de yaşanır

Sevgililer Gününe Özel Yüzde 20 İndirim

Bu Sevgililer Günü'nde, Afil Bomonti'de aşkınızı kutlayın ve %20 indirim fırsatından yararlanın. Sınırlı sayıda yer için geçerli olan bu özel indirim, sevdiklerinizle geçireceğiniz özel anları daha da tatlandıracak.

Romantik Atmosfer ve Lezzetli Yemekler

Şık mermer masalar, krem rengi deri koltuklar ve loş ışıklı avizelerle donatılmış AFİL, Sevgililer Günü'nde romantik bir atmosfer sunuyor. Lezzetleriyle ve reçeteleriyle nam salmış Şeflerin özel olarak hazırladığı menüler, aşkla birleşen lezzetleri sofranıza taşıyacak.

Rezervasyon ve İletişim

Bu özel geceyi kaçırmamak için önceden rezervasyon yaptırmak büyük avantaj sağlıyor. Rezervasyon ve diğer sorularınız için 0 532 762 96 43 numarasından veya www.afilrestourant.com adresinden AFİL Bomonti’ye ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada @afilbomonti hesabını takip ederek güncel etkinlikler ve özel teklifler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Afil Bomonti Hakkında

Afil Bomonti, İstanbul'un Şişli bölgesinde yer alan ve modern Anadolu mutfağının en iyi örneklerini sunan bir restorandır. Şık tasarımı ve sıcak atmosferiyle bilinen AFİL, sevgililerin ve lezzet tutkunlarının vazgeçilmez mekanıdır. Sevgililer Günü'nde aşkı ve lezzeti bir arada sunan özel menüleri ve romantik ortamıyla AFİL sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacak.