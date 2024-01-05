Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'te

Bu hafta Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in konukları Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz oldu. 'Cenazemize Hoş Geldiniz' filminin başrol oyuncuları, arkadaşlıklarından yeni projelerine kadar haklarındaki birçok bilinmeyeni anlattılar.

Rol arkadaşı hakkında konuşan İsmail Ege Şaşmaz “Bu filmde birlikte rol alacağımızı bilmiyorduk. Sette arabasını gördüm, plakadan tanıdım, “A, Sevda burada” dedim. Çok da iyi oldu. Birlikte rol aldığımız ilk dizide karakterim Sevda’yla evlenmek istiyordu; evlenemeden dizi bitti, benim karakter öldü. İkinci dizimizde nişanlıydık, ayrıldık. Bu filmde evleniyoruz” derken Sevda Erginci ise şunları söylüyor: “İsmail beni o kadar iyi tanıyor ki; onunla çok rahatım. İstediğimi söyleyebiliyorum.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.