Sevda Erginci'den telefon itirafı!

Snob Magazin'in haberine göre; Sevda Erginci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, "Dinleniyorum. Küçük küçük tatil planları yapıyorum. Evde hayvanlarımla zaman geçiriyorum. Geçen sene çok uzun tatil yaptım, doydum. Çok tatil insanı değilim. Bu sene bir kaç günlüğüne gidip, geliyorum. Güneşlenmeyi ve bronz ten sevmiyorum" dedi.



Tatil anlayışından bahseden Erginci, "Zaten uzun zamandır Çeşme, Alaçatı ve Bodrum'a gitmiyorum. Kalabalık olduğu için tatil anlayışıma uygun değil. Kalabalık ve lüks tatilinden hoşlanmıyorum. Doğa içinde olmak istiyorum" diye konuştu.



Instagram'ın kapatılmasına oyuncu, "Instagram'ın kapatılması kötü... Zaten sosyal medyada vakit geçiren biri değilim. En fazla sabah Twitter'a bakıyorum. Telefona bağlı yaşayan biri değilim" şeklinde konuştu.



Projelerinden bahseden Erginci, "Okuyorum ama netleşen bir şey yok. Şunu oynamak istiyorum dediğim bir proje yok. Hikaye ve oynayacağım rolle bağ kurabilmeyi bekliyorum. Oynadığım işlerle duygusal bağ kuruyorum" ifadelerini kullandı.