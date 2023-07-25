Sevda Dalgıç'ın eşinden set kuralı!

Sevda Dalgıç, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Bodrum tatilinden dönen oyuncu, "Dilimiz fazla yandı. Fiyatlar saçmalıktı. Geçmiş olsun bize... Bodrum'da her yer beach olmuş. Gökçeada'da salaş bir evimiz var. Ailemiz orada" dedi. Kombiniyle dikkat çeken Dalgıç, spor eğitmenliği yapmasına, "Sağlıklı yaşam diyelim. Fitness ve beslenme var. Çok güzel danışanlarım var" diye konuştu.

DÜZENİMİZİ HİÇ BOZMADIK

Dilge Emir Güvenç evlenen oyuncu, "Evlenene kadar, 'Ne zaman evleniyorsun?' diyorlar. Evlendikten sonra, çocuk soruyorlar. İstiyoruz biz de... Evleneli bir yıl oldu. Düzenimizi hiç bozmadık. Sevgili gibiyiz" şeklinde konuştu.

Dalgıç, "Gelecek sezon ekranda olacak mısınız?" sorusuna, "Çok özledim. İstiyorum ama ekrana sağlıklı içerikli bir şey yapmak istiyorum. Diziler uzun çalışma saatleri oluyor. Bir şey üretmeyi özledim" yanıtını verdi. Oyuncu, "Eşiniz destek oluyor mu?" sorusuna, "Tam destek. Bazen, 'Şu olmasa, bu olmasa' dediği şeyler oluyor. Yakın temas şeyleri istemiyor. Ben de ona saygı duyuyorum" cevabını verdi.