Serkan Çayoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her çarşamba ekrana gelen Empati'de, oyuncu Serkan Çayoğlu'nu konuk etti.

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan, ünlü konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu, TRT1 ekranlarında Fatih Fetihler Sultanı dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Serkan Çayoğlu oldu.



ÖZGE'Yİ KISKANMAM

Serkan Çayoğlu: "Özge'yi kıskanmam. O da beni kıskanmaz. İlişkimizin içinde kıskançlık yok. Dozunda kıskançlıkda sorun yok ama, kıskançlıktan hoşlanan biri değilim. Sevenler var... Herkesin kendine ait bir zamanı olmalı, kendiyle kalabilmeli, arkadaşıyla çıkabilmeli... Yalnız kalmayı seven biriyim, takayım kulaklığı bir şey dinlerim, bazen sadece düşünmek için zaman harcarım, bahçede ya da terasta otururum. O bana terapi gibi gelir. Koşmayı çok severim, kulaklığımı takar koşarım. Yürümek sıkar beni... "

Doğru zaman geldiğinde kararımızı vermiş olacağız. Baba olmak istiyorum. Çocuk beni düşündüğüm zaman heyecanlandıran bir şey.

Eskiden mükemmeliyetçiydim. Artık hiçbir şey mükemmel değil, mükemmel diye bir şey yok, sınırı bilmek lazım.

Çok şişman bir çocuktum. Özgüvensizdim. Şişmanlığın verdiği bir özgüvensizlik vardı.

ÖZGE DAHA DOMİNANT

Serkan Çayoğlu: "Özge daha dominant. Evde hanım hakim, kaftanı çıkardığım anda evde hizmetkarım. Ama seviyorum ben bunu da... Biz çok farklı insanlarız. Karakterimiz o kadar farklı ki, ama bir yerde bir noktada buluşuyoruz; o denge illa sağlanıyor. Ben de bunu tercih ediyorum, sakin insanım, problem çıksın istemem, Özge de fikir vermeyi, doğru yönlendirmeyi çok seviyor, genelde Özge'ye sorarlar, danışırlar, çok iyi fikirler verir, her şeye hakim gibi; bazen şaşırır kalırım."

ANNEMİ SİLKELEYESİM GELİYOR

Ahmet Mümtaz Taylan'ın annesini sorduğu Serkan Çayoğlu şu cümleleri kullandı: "Annem, ikiz annesi ve bize inanılmaz düşkün. Hayatımda tandığım en merhametli insanlardan bir tanesi, karşı tarafı o kadar düşünüyor ki, bazen böyle silkeleyesim geliyor yapma anne diye! Çok hassas, karşısındaki insanın hikayesini gereksiz içine alır, empatinin yürüyen hali. Yıllarca yapma bu kadar, etme bu kadar dedik, ben daha düz adamımdır, yapma etme bu kadar derken, Özge de aynı şekilde, Özge de yürüyen empati!"