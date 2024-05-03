Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, muhabirlere saldırı haberlerine açıklık getirdi

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'i görüntülenmek isteyen muhabirler mekandan çıkan bir kişi tarafından darp edildi. Yaşanan anlardan sonra ikiliden özür mesajı geldi. Sarıkaya, "Dün gece yaşanan ve basına yansıyan olayla ilgili sanatçımız Serenay Sarıkaya’nın konuya dair haberinin ve ilgisinin olmadığını, yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğumuzu ve şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu bildirmek isteriz.

Basın mensubu arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimizle." dedi.



Demir ise, "Dün gece yaşanan olayı sanatçımız Mert Demir ve ekibi olarak bizler olayın ertesi günü üzülerek öğrendik. İlgimiz olmayan ve bizim dışımızda gerçekleşen bu olayın yaşanmasından, basının haber alma hakkına müdahale edilmesinden ve her türlüsüne karşı olduğumuz şiddetin kullanılmasından dolayı çok üzgünüz. Muhabir ve kameraman arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.