Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı 'Aile' dizisinden başarı!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi ‘Aile’nin büyük finaline son 3 bölüm kaldı. Finale doğru geri sayım devam ederken bölümlerin heyecanı da giderek artıyor. Dün akşam yayınlanan 27. bölüm AB grubunda en çok izlenen dizi oldu, sosyal medyada ise yaklaşık 2 saat TT listesinde yer aldı. Bölüme Aslan’ın İlyas Koruzade’yi öldürmesi damga vurdu. Uğradığı saldırının ardından hastanede yaşam mücadelesi veren Devin gözlerini açtı. Ancak bölümün finalinde Soykan ailesinin hala tehlikede olduğu görüldü. Adım adım finale yaklaşan Aile’nin gelecek hafta yayınlanacak bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam edecek.

‘Aile’nin 27. bölümü; ABC1 20+’da 4.17 izlenme oranı 9.91 izlenme payı, AB’de 3.98 izlenme oranı 11.19 izlenme payı, Total’de ise 2.63 izlenme oranı 6.65 izlenme payı elde etti. #Aile etiketi yaklaşık 2 saat TT listesinde kaldı.



YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılbaşı gecesi uğradıkları saldırıda Devin’in vurulmasıyla bütün aile derinden sarsıldı. Devin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Aslan yalnızca aşkını değil, doğacak bebeklerini de kaybetme ihtimaliyle yüz yüze geldi. Aslan, Devin gözlerini açana kadar olaya karışan kim varsa ortadan kaldırmak için harekete geçti. Bu süreçte Cihan da Aslan’ın yanında durdu. İkisi birlikte o akşam Soykanlar’a ateş açan İlyas’ın adamlarının peşine düştü. Aslan’ın asıl hedefi İlyas Koruzade’ye ulaşmaktı. Hülya Soykan ise olay gecesi ailenin yerini İlyas’a kimin söylediğinin peşine düştü, Nedret de onu yalnız bırakmadı. Aileleriyle tehdit edilen Tuguli, İskoç ve Eko baş şüphelilerdi. Hülya ve Nedret hepsini sorguya çekerken, Eko bu duruma çok öfkelendi. Aslan, Devin ile birlikte gittiği buz pateni alanına tekrar gitti. Orada yere uzanıp kulaklık takarak, Devin ile en son dans ettiği şarkıyı dinlemeye başladı. Tam bu sırada İlyas’ın adamları Aslan’ı vurmak için geldi. Ama her şey Aslan ve Cihan’ın planının bir parçasıydı. İlyas’ın adamları geldiğinde Cihan, Tuguli, İskoç ve Eko müdahale etti. Aslan ve Cihan, olay gecesi İlyas’a yerlerini söyleyen kişiyi aramaya devam ederken; elinde bir video kaydıyla gelen Hülya, gerçeği açıkladı. O gece ailenin yerini söyleyen kişinin Bedri olduğu ortaya çıktı ancak olacakları bilmeyen Bedri, kötü niyetli olmadan plansız bir şekilde İlyas’a bilgi vermişti. Bunun üzerine Aslan, Bedri’nin yardımıyla İlyas’a ulaşmayı başardı. İlyas ve Aslan son kez karşı karşıya geldi. Aslan, sevdiği kadının ve tüm ailesinin yaşadıklarının intikamını aldı ve İlyas’ı öldürdü. İlyas’ın ölümüyle usta oyuncu Musa Uzunlar ‘Aile’ye veda etti.

ASLAN’IN VE AİLESİNİN HAYATI TEHLİKEDE

Bölümün finalinde ise hastanede yaşam mücadelesi veren Devin gözlerini açtı, Aslan derin bir nefes alırken gözyaşlarını tutamadı. İkili duygu dolu anlar yaşadı. Bölümün en sonunda ise izleyiciler Soykan ailesinin hala tehlike altında olduğunu gördüler. Cihan’ın öldürmekten son anda vazgeçtiği İlyas’ın adamı, Aslan’dan intikam almak istediğini söyledi. Babası bildiği İlyas’ı öldürdüğü için Aslan’ın canını alacağına dair söz verdi.