Serenay Sarıkaya Seoul'da boy gösterdi

Bulgari, son vizyoner girişimi olan Bulgari Studio’yu ortaya koymak için enerjik şehir Seoul’u seçti.

Bulgari Studio, Bulgari'nin yenilikçi ruhunun çağdaş yaratıcıların dâhiyane yetenekleriyle buluştuğu ve Maison'un ikonu B.zero'dan ilham alarak oluşturulmuş bir yaratıcılık platformu olarak ön plana çıkıyor.

Etkinlik, ihtişamlı Théâtre des Lumières'de gerçekleşti. Bulgari'nin Pazarlama ve İletişim Başkan Yardımcısı Laura Burdese, gazeteciler, editörler, influencerlar ve Bulgari Marka Elçileri Serenay Sarıkaya, LISA, model Hikari Mori, şarkıcı ve aktör Tomohisa Yamashita gibi global ikonların yer aldığı uluslararası konuklardan oluşan özel bir seyirciye ev sahipliği yaptı. K-pop yıldızı Min Gyu, aktör Alejandro Speitzer, influencer Pia Wurtzbach ve şarkıcı Pierre De Maere de dikkat çeken isimler arasındaydı.