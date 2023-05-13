Serenay Sarıkaya'nın kombini olay yarattı

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Aile’nin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor.

Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.



Dizideki cenaze sahnesinde Sarıkaya'nın kombini dikkat çekti.



Siyahlara bürünen oyuncunun kareleri, sosyal medyada gündem oldu.