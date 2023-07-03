Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinden ilk fotoğraf geldi

Netflix’in Ece Yörenç imzalı yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin çekimleri başladı.

Yönetmenliğini Bertan Başaran’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya’ya Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan ve Perihan Savaş eşlik ediyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti; ‘ilişki durumu karışık’, heyecanı çok yüksek bir ‘aşşşırı aşk’ hikâyesi. 30 yaşındaki Avukat Leyla’nın ve aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarının bazen ‘bench’de, bazen ‘ghost’ta, bazen ‘ilişki’de, çoğunlukla da ‘ilişme’de çektikleri modern zaman sancılarını konu alıyor.