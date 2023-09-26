Serenay Sarıkaya'nın annesinin erkek arkadaşı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kızı Serenay Sarıkaya'ya sürekli destek veren ve her fırsatta yanında olan Seyhan'ın ve arkadaşının neşeli olduğu görüldü.

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Almanya’nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun ile Ümran Seyhan'ın görüntüleri gündem oldu.

Seyhan'ın arkadaşının kimliği ise merak konusu oldu.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın, Nişantaşı'nda görüntülediği kişi Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun çıktı.

Kenan Tosun'un evli olduğu iddia ediliyor. Sarıkaya ve Cansu Tosun'un komşu olduğu da söyleniyor.