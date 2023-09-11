Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline yorum yağdı

Show TV'de yayınlanan ve başrollerinde Nejat İşler, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Yüsra Geyik gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında yayınladığı kısa saçlı gönderileriyle magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Alice Müzikali, Şahmaran gibi projelerde gösterdiği üstün performansıyla büyük beğeni alan Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı pozunda kaşındaki yara izi dikkat çekmişti.

Ünlü isim gönderilere "Kaşımdaki yara rol icabı panik yok" notunu düşmüştü.

Instagram hesabında 10.1 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya'nın son gönderilerine 201 binin üzerinde beğeni ve 1200'den fazla yorum geldi. Sevenleri ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

Serenay Sarıkaya'nın gönderilerinin altına takipçilerinden "Her imaj mı yakışır?", "Kısa saçta da sen", "Her saç modeli sana çok yakışıyor", "Güzele ne yakışmaz?" gibi yorumlar geldi.