Seren Serengil, yakın arkadaşı Nevin Torun'un eşi Cenk Torun tarafından partneri Mahassine Merabet ile aldatılmasına şahit olduğunu söyledi

Snob Magazin'in haberine göre; Seren Serengil, yakın arkadaşı Nevin Torun'un eşi Cenk Torun tarafından partneri Mahassine Merabet ile aldatmasına şahit olduğunu söyledi.

Serengil, Cenk Torun ile rol arkadaşı Merabat’ı el ele gördüğünü belirtti.

Serengil, "Bir andropoz oluyor erkeklerde, genç kızlarla olmayacak rüyalara yelken açıyorlar ve komik duruma düşüyorlar" dedi.

Arkadaşı Nevin Torun'un 40 milyon TL tazminatla açtığı boşanma davasında şahit olarak dinlenecek olan Seren Serengil, 20 yıl sonra dizide oynamaya başladıktan sonra Cenk Torun’un değiştiğini belirtti.



Serengil, "Nevin beni ağlayarak aradı ve Cenk’i mesajlaşıp telefonla konuşurken yakaladığını anlattı. Dizide oynamaya başladıktan sonra Nevin’e karşı hal ve tavırları değişti. Eve erkek bakar, 20 yıl Nevin bunu da üstlenmiş seni taşımış, çocuğuna da eşin bakmış. Bir erkek olarak ne eşine ne çocuğuna bakmamışsın. 20 yıl sonra ilk iş bulduğunda ‘Senden boşanmak istiyorum’ dersen bu çok vefasızlık olur. Yıllar sonra gelen iş, hayranlar falan bir hava oldu orada” dedi.



Serengil, Torun ile Merabet’in rol aldıkları dizi setinde aynı odada kaldıklarını ve buna set çalışanlarının şahit olduğunu ve ikiliyi kendisinin de gittiği bir törende el ele gördüğünü belirtti.