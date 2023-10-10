Seren Serengil ile nişanlısı Mustafa Tohma tanışmalarının beşinci yıl dönümlerini kutladı! Kutlamadaki detay dikkat çekti!

Seren Serengil ile nişanlısı Mustafa Tohma tanışmalarının beşinci yıl dönümlerini Nişantaşı'ndaki Güzelburç Antakya Restoran'da kutladı.



Kendisi de Antakyalı olan ve 6 Şubat depremlerinde annesini kaybeden iş insanı Mustafa Tohma, memleketinin lezzetlerinden oluşan masa kurarak Serengil’e sürpriz yaptı.



Tohma’nın bir ara Serengil’e elleriyle kağıt kebabı yedirdiği anlar da objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının kendilerini görüntülediğini fark eden Seren Serengil ise “Bu gün tanışmamızın beşinci yıldönümü, Mustafa bugün bana Antakya lezzetleriyle bir kutlama yapmış. Millet şampanya patlatır, biz kebap yedik” diyerek espri yaptı. Hatay ve Antakya lezzetlerinin vazgeçilmezi olduğunu sözlerine ekleyen Serengil “İyi ki Mustafa var onun sayesinde beş kilo aldım. Evde mutfağa da o girip bana memleketinin en güzel ve özel lezzetlerini elleriyle yapıyor” dedi.