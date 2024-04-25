Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile tanışma hikayesini anlattı!

Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile Hummel'in lansmanında görüntülendi.

İngiltere'de yaşayan oyuncu, "Temmuz'a kadar buradayım. Burada albümümü yapıyoruz" dedi. Tanışmayı anlatan Yereli, "Türkiye'de müzik grubu vardı. İngiltere'de albüm kaydetmeye gelmişti. Stüdyoda karşılaştık. İlk görüşte aşk" diye konuştu. Oyuncu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların albümü yapılıyor. Orada 'Yemen Türküsü'nü söyleyeceğim" dedi.



Aleyna Tilki'yle Boğaz'da denize giren oyuncu, "Aleyna'ya doğum günü hediyesiydi. Tekne turuna çıkmıştık. Deniz görüp atlamamız imkansızdı" diye konuştu. İngiltere'yi tercih etmesinin sebebi ise Yereli, özgürlük olduğunu söyleyip, sektörün baskılayacağı olduğunu belirtti. Yereli, İngiltere vatandaşı olduğunu açıkladı.