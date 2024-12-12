Serdar Ortaç'tan çarpıcı açıklamalar: Sol kolumu kaybettim

Özlem Esra Adan’ın sunduğu Pembe Masa programının bu haftaki konuğu, son günlerin en çok konuşulan ismi Serdar Ortaç oldu. Ev hapsi cezası ve yaşadığı zorluklarla gündemde olan Ortaç, ilk kez hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



EV HAPSİNDE SOL KOLUMU KAYBETTİM

Yasadışı bahis suçlamasıyla tutuklanan ve ev hapsi cezasına çarptırılan Ortaç, yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti: “Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen ‘Yine sahneye çıkarım, konserimi yaparım’ dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle gezerken stres yapa yapa sol kolumu da kaybettim. Bu hastalık strese gelmeyen bir hastalık.”



ARTIK KONUŞMAKTAN KORKUYORUM

Medya ve kamuoyunun tepkisinden çekindiğini belirten Ortaç, bundan sonra televizyonlara çıkmayacağını söyledi: “Artık konuşmaktan korkuyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edeceğim, asla düşündüğümü söylemeyeceğim. Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım, son canlı yayınım. Bir daha beni televizyonda göremeyeceksiniz. Sokaktaki magazin röportajları hariç tabii, ona bir şey yapamam ama bir daha bir kanalda konuşmayacağım.”



BEN SERDAR ORTAÇ'IM, NEDEN KAÇAYIM?

Ev hapsi günlerini anlatan Ortaç, bu sürecin psikolojik olarak yıkıcı olduğunu ifade etti: “Ev hapsi günlerim çok zor geçti. Cezaevindeyken avluya çıkıp hava alabiliyorsunuz ama ev hapsinde öyle bir şansınız yok. Cihazdan biraz uzaklaşsanız alarm çalıyor, ayağınızda kelepçe takılı. Hemen polis geliyor. Ben Serdar Ortaç’ım, neden kaçayım? Kaçacak olsam bugüne kadar kaçardım. İnsanlar beni tanıyor, sokakta bile gözlerimden kaşlarını atanlar var.”

Yaşadığı zorluklar nedeniyle tükenmiş olduğunu belirten Ortaç, derin bir üzüntüyle şunları söyledi “Artık ölmek istiyorum. Yıllardır sahnelerde konserler verdim, insanları eğlendirdim. Ama televizyonu açıyorum, yıllardır abi-abla dediğim insanlar bana hakaret ediyor. Ben koskoca Serdar Ortaç lafını da beğenmiyorum. Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, hükümdar değil. Nerede 350 bin, 400 bin kişi konserlerime geliyordu? Herkes düşmemi mi bekliyordu? Ben artık yaşamak istemiyorum. Gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum.”



BORÇLARIMI BİTİRİP KÖYÜME YERLEŞECEĞİM

Son olarak borçlarına ve hayatında yapmak istediği değişikliklere değinen Ortaç, kariyerini bitirme kararı aldığını söyledi:“Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum.”



BU HASTALIK YÜZÜNDEN CANIMDAN BEZDİM

MS hastalığıyla mücadelesini anlatan Ortaç, yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi:“Bu hastalık yüzünden canımdan bezdim. 24 saat acı çekiyorum. Ağrılarım var. İnsanların yüzüne gülüp ‘canım’ diyorum ama içimde acılar çekiyorum. İçim sanki tuğla örülmüş gibi, beton dökülmüş gibi taş gibiyim.”



BENİM İMKANLARIM GENÇ BİRİSİNDE OLSA KENDİNİ KAYBEDERDİ

Gençlik yıllarına dair açıklamalar yapan Ortaç, şöhretin zorluklarına dikkat çekti: “Erken yaşta tek kıza aşık olup o yaşta evlenecek miydim? Etrafımda binlerce kız var, herkes ‘Serdar’ diye bağırıyor. 28 tane klip çektim, her klipte beş kız oynuyor. Ben tanışmayacağım da kardeşim mi tanışacak? Kendimi yine de iyi kontrol etmişim. Şu an genç birine o zamanki imkanlarım sunulsa, kafayı yerdi.”