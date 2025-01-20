Serdar Ortaç'tan boşanma itirafı!

Serdar Ortaç, Maslak Yeni Gazino’da sahne aldığı gecede hem şarkılarıyla dinleyenleri coşturdu hem de samimi açıklamalarıyla geceye damgasını vurdu.



Sağlık durumu ve özel hayatına dair esprili ifadeleriyle hayranlarını güldüren Ortaç, duygu dolu anlar yaşattı. Sahnede yaptığı konuşmada, sağlık sorunlarına dikkat çekerek, “Hastaneye gittim, şekerim 500 çıktı. Ben ölsem kim yapacak bu şarkıları? Artık hayatımda ne alkol var ne sigara” dedi. Ortaç, özel hayatına dair anekdotlar paylaşarak hayranlarını güldürdü. “Ben karımı öpmedim, boşadı beni. Nolur, karılarınızı öpün!” sözleriyle salonda kahkahalar yükseldi.

Evlilikle ilgili sorulan bir soruya ise ünlü sanatçı şu sözlerle yanıt verdi: "Evlilik akıl hastası işi. Bazen kıskanıyorum ama gerçekten akıl işi değil." Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014-2019 yılları arasında evli kalmıştı

Serdar Ortaç, sahnedeki enerjisi ve hit şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçının içtenliği ve esprili tavırları, gece boyunca dinleyicilere keyifli anlar sundu.