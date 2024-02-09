Seray Kaya "Sevgiliniz var mı?" sorusuna ne dedi?

Oyuncu Seray Kaya, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Kopuk' dizisinde yer alan oyuncu, "Seyirciyle buluştuk. Güzel bir hikaye. Severek kabul ettim. Daha da çok seyirciyle kavuşursa daha çok mutlu olacağız. Mahalle işi. Tarlabaşı'nda geçiyor" dedi. Kaya, "Çekimlerde zorlanıyor musunuz?" sorusuna, "Zorlanmıyorum. İki gün repo veriyoruz. Beş gün 12 saat çalışıyoruz. MedYapım'ın böyle kuralı var. İnsanı şartlarda çalışınca rolüne daha çok adapte olup, kendine vakit ayırabiliyorsun. Keyifle gidiyorum sete... Elbette yoruluyoruz ama keyifle olduğu için sete koşarak gidiyorum" diye konuştu.

ÇOK KONFORLU PARTNER

Partneri Kaan Yıldırım'la ilgili oyuncu, "Bu iş sayesinde tanıştık. Çok konforlu partner. Onunla olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı. Kaya, "Reytingler kötü gidince oyuncular bazen umutsuzluğa kapılıyor" sözlerine, "Umutsuzluğa kapılmıyoruz. Her zaman umut vardır. İşimize her zamanki gibi daha çok sarılıyoruz. Ekip arkadaşlarımız olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sonuç ne olursa olsun herkes bu işte olduğu için mutlu" açıklamasını yaptı.

SEVGİLİ SORUSUNA CEVAP YOK!

Kaya, "Yazın planınız var mı?" sorusuna, "Plan yapıyorum ama kişisel hayatımız düzensiz olduğu için tutmuyor bazen. Üç ay yurt dışında İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Tabii reddedemeyeceğim proje gelirsem gidemem" yanıtını verdi. Sevgililer Günü mesajını soran gazetecilere oyuncu, "Sizin Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun" diyerek, cevap vermedi. Oyuncu, "Sevgiliniz var mı?" sorusuna cevap vermedi.