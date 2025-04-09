Serap Sonerler yeni şarkı hazırlıklarına başladı!

Kıbrıs'ın en güçlü kadın seslerinden biri olan ve her geçen gün artan sahne popülerliğiyle adından söz ettiren Serap Sonerler, son single'ı "Yara Bandı" ile müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.



Uzun yıllardır sesiyle ve sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan Serap Sonerler, bu şarkısıyla müzikseverlerin kalplerine dokunmayı başardı.



Serap Sonerler'in söz ve müziği tamamen kendisine ait olan bu parçanın düzenlemesi, Serkan Akbıyık ve Burak Keskin gibi alanında uzman isimlerin imzasını taşıyor. Bu etkileyici işbirliği, şarkının güçlü melodik yapısını ve duygusal derinliğini zirveye taşıyor. Şarkının her notasında, dinleyiciyi sarıp sarmalayan bir his bulunuyor.

Serap Sonerler'in her biri özenle işlenmiş detaylarla şekillenen performansı, şarkının duygusal yoğunluğunu da en doğru şekilde yansıtıyor.

Klip, Ünal Avcı'nın yönetmenliğinde çekildi ve kısa sürede müzik kanallarında da ilgi gördü. Serap Sonerler'in sahnede ve kameralar karşısında sergilediği derinlikli ve çarpıcı performans, klibe bambaşka bir boyut kazandırdı.

"Yara Bandı" şarkısı ile büyük bir ivme yakalayan Serap Sonerler, müzik kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Şu an itibariyle yepyeni projeler üzerinde çalışan sanatçı, çok yakında müzikseverlerle yeni bir şarkı paylaşmaya hazırlanıyor.

Ayrıca, Serap Sonerler’in İstanbul sahnelerinde de yer alacağı müjdeli haberini şimdiden duyurmuş bulunuyor. Müzikseverler, çok yakında Serap Sonerler'i sahnede daha sık görmeye başlayacak!