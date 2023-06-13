Sephora Summer Club ile yaza ‘‘Merhaba’’ 

Dünyada güzellik ve kozmetik trendlerine yön veren Sephora, yeni sezonu Mandarin Oriental Bosphorus’da gerçekleşen keyifli bir ‘‘Yaza Merhaba’’ etkinliğiyle karşıladı. Davet boyunca güzellik tutkunları; Solanch De La Rosa’nın canlı perfomansı eşliğinde yeni sezonunun makyaj, cilt, parfüm ve saç bakımı trendlerini deneyimledi.

Eğlenceli aktivasyonlar ile renklenen etkinlikte; Tattoom Art Gallery geçici dövme stüdyosu, Color Manifesto kişiye özel charm bileklik atölyesi, saç örgü barı ve profesyonel fotoğraf çekim alanları davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Sephora’nın güzellik topluluğuyla buluştuğu etkinlikte, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Melisa Aslı Pamuk, Emine Erdem, Naz Çağla Irmak, Utku Ateş, Recep Usta, Helin Kandemir, Dila Tarkan, Ece Vahapoğlu Alpay, Asuman Tokgöz, Hande Kazanova,Carolin Almozlino, Selin Geçit, Şafak Özbir, Arzu Kunt, Batya Kebudi gibi isimler katıldı. Davetliler yazın enerjisini markaların yaz koleksiyonları eşliğinde Sephora Summer Club etkinliğinde keşfetti.