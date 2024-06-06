"Seneye bambaşka bir Eser göreceksiniz" diyen Eser Yenenler, kilo vermek için kararlı olduğunu ifade etti: "Kesin değil ama vereceğim demeyi seviyorum. Biraz düzenli bir hayat lazım. Biraz konsantrasyon istiyor. Çocuk büyütme telaşında insan 'Dur ya, yemeğime dikkat edeyim, bir de kinoa salatası yiyim' demiyor. Çocuğum yedi mi? Okula gitti mi? Keyfi yerinde mi? Düştü mü kalktı mı? Şimdi ama biraz büyüdüler. Kendimize vakit ayıracak duruma geldik. Berfu ile birlikte spor yapıyoruz. Bu yaza vücudumla hazırım. İnanmıyorsunuz ama benim karın kaslarım var. Düzenli spor yaptığım için gerçekte altta kas var. İçeride kas var ama üstü bir sıyırsam altta iyi," diyerek güldürdü.

ESER YENENLER'DEN HÜLYA AVŞAR’A ESPRİLİ YANIT

“Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler, Hülya Avşar’ın "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.

Bu konuda esprili bir şekilde konuşan Eser Yenenler, “Berfu şu anda şov programı yapıyor. Kimse torpille şov programı yapamaz. Çok yetenekli bir kadınla çok daha eski bu işi yapan bir adamın bir araya gelmesi acayip bir duygu yarattı. Mutluyuz da, güzel evlilik de kolay değil. Biraz çamur atma fazla oluyor gerçekten. Ama kimse ünlü olmak için birine mesaj atmaz. Gerçekten benim cazibemi çok es geçiyorsunuz. Dayanamayıp bana DM'de atarsın. O da dayanamayıp tutamadı kendini. Kız da haklı. Benim en etkileyici yanım, benim ben olmam. Benle bir hayat geçirmek istersin" diyerek esprili bir yanıt verdi.