Şener Şen ve İbrahim Büyükak Alpet’in reklam yüzü oldu

Türkiye’nin akaryakıt şirketi Alpet, “Zeren Group Holding” bünyesine dahil olmasının ardından başlayan dönüşümü Şener Şen ve İbrahim Büyükak’ın rol aldığı reklam filmiyle duyurdu. Zeren Group Holding ile "Yeniden Başlıyoruz" diyen Alpet, Esma Sultan Yalısı’nda filmin ön izlemesini basın mensuplarıyla paylaştı. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Şener Şen ve İbrahim Büyükak’ın yanısıra Zeren Group Onursal Başkanı Rıdvan Zeren, Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren, Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yatkın yaptı.

“ŞENER ŞEN UZUN BİR ARADAN SONRA REKLAM FİLMİ İLE EKRANLARDA”

Çekimlerinin Antalya, Fethiye ve İstanbul’da yapıldığı reklam filmi, damat adayı İbrahim Büyükak’ın çalıştığı Alpet’ i kayınbabası Şener Şen’e tanıtmasını konu alıyor.

“HEPİMİZİ İLGİLENDİREN BİR KONU UZUN YOLA GİTMEYEN KİŞİ YOKTUR”

İşi gereği çeşitli kampanyalarda görev aldığını fakat reklam filmlerinde çalışmadığını ifade eden Oyuncu Şener Şen, "Projelerde çok seçiciyim, bu seçicilik reklam için de geçerli. Zeren Group’un teklifi benim kendi alanımı ilgilendirdiği için ayrıca projeye ilgi duydum. Yollar araba vs. ilgimi çekiyor. Onların en üst kademeden tüm yöneticilerine kadar çok iyi bir şey yapmanın heyecanı ile bize yaklaşmaları beni etkiledi. Reklam ajansı, kreatif bölüm, rejiye kadar setteki herkes başarılı bir iş yapmak için birlik oldu. Hepimizi ilgilendiren bir konu, uzun yola gitmeyen kişi yoktur. Böyle bir ekiple uyumlu bir çalışmada olduğum için mutluyum. Hepimiz başarılı bir iş yapmanın heyecanıyla çalıştık” ifadelerini kullandı.

“ŞENER ŞEN İLE AYNI SAHNEDE OLMAK GURUR VERİCİ”

Birçok kez setlerde bulunduğunu belirten Oyuncu İbrahim Büyükak, “Usta oyuncu Şener Şen ile aynı sahnede olmaktan çok mutluyum. Bu projede olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“MEMLEKETİMİZ İÇİN KALICI BİR ESER BIRAKMAK İSTİYORUZ”

Zeren Group olarak yarım asırdır hizmet verdiklerini ifade eden Zeren Group Onursal Başkanı Rıdvan Zeren, “6 ülkede 8 sektörde hizmetimiz devam etmektedir. Filomuz ve çalışan sayımızın artması daha çok sektörlere eğilmemizi gerektirdi. Birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Memleketimiz için kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz” dedi.

“TÜM ALPET İSTASYONLARINDA ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONU OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Hedeflerinin Alpet’i hak ettiği yere konumlandırmak olduğunu belirten Zeren Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yatkın, “Kadın istihdamını artıracağız. Kısacası Alpet’i biz hak ettiği yere getireceğiz. Bizim bir de sürdürdüğümüz elektrikli şarj istasyonları kurulum hedefimiz var. İlerleyen zamanda tüm Alpet istasyonlarında elektrikli şarj istasyonu olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.