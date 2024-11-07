Şemsi İnkaya, yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; Şemsi İnkaya (85), Nişantaşı'nda görüntülendi. Sanatçı, "Çok görünmüyorsunuz?" sözlerine, "Görünecek halimiz kalmadı" dedi.



Fitliğiyle dikkat çeken İnkaya, "Seyirciye olan saygım. İstanbul'da konservatuvar zamanı öğrendim. Seyirciye saygın olmazsa hemen yok olursun. Seyirci hemen anlıyor" dedi. Ekrana döneceğini söyleyen sanatçı, "Dönüş olacak. Şu ortamda olup, olmayacağı da zor. Çekmekte, ödemeler de korkunç oldu. Düzeleceğiz. Projeleri takip ediyorum. İsim vermek istemiyorum ama yönetmen iyi çekmiş, oyuncu iyi oynamış dediğim isimler var" açıklamasını yaptı.



'Üvey Baba' dizisiyle sık sık sosyal medyada gündeme gelmesine İnkaya, "Bende eski telefon var. Arkadaşlarım arıyor, söylüyor. İlk kötü rolümdü. Şirkette, 'Bu adam komedi yapıyor' ve yapar mı, yapamaz mı? diye ikiye ayrılmıştı" dedi.



Mesleğin zorluklarını kendilerinin çektiğini belirten İnkaya, "Yeşilçam kolay olmadı. O zaman böyle ödemeler yoktu. Senetler veriliyordu" diye konuştu. Oyunculara tavsiye veren İnkaya, "Senaryoyu bir kere değil, 60 kere okusunlar. Yönetmenle göz göze gelsinler. İnandırılığınızla seyredilirsin" açıklamasını yaptı.