Semicenk: 2023 benim yılım oldu

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Semicenk, "Bu konser için kalabalık bir ekiple çok sıkı çalıştım. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

"Altın Kelebek Ödülleri'nde iki ödül aldınız. 2023 sizin yılınız oldu diyebilir miyiz?" sorusunu Semicenk, "En iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü aldığıma göre benim yılım olmuş diyebilirim ama bu yoğun bir çalışmanın getirisiydi. Yıl fark etmeksizin hep çok çalıştım ve yine çalışacağım." diyerek yanıtladı.

DEV EKİP DEV KONSER



Toplam 39 kişiden oluşan dev bir ekiple sahne alan Semicenk, konsere 'Düşer Aklıma'yla başladı. Birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren genç sanatçı, konser sırasında kendisine seslenen hayranlarının isteklerini kırmadı. Sahneye çıkıp şarkı söylemek isteyen bir hayranını sahneye davet edip beraber şarkı söyleyen Semicenk, kolye ve yüzüklerini isteyen hayranlarına da sahne aksesuarlarını hediye etti.

İLK KEZ CANLI SÖYLEDİ

Geçtiğimiz hafta çıkan 'Karışık Kaset' isimli arabesk albümünde yer alan şarkıları ilk kez canlı seslendiren Semicenk, konser esnasında seyirciler arasında fenalaşan birini gördü. Konseri durdurup seyirciye verilmek üzere sahneden su uzatan Semicenk, sağlık ekiplerini alana yönlendirdi. Başarılı sanatçı şarkılarını gece boyunca alanı dolduran binlerce kişiyle hep bir ağızdan seslendirdi.