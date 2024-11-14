Selman Nacar’a En İyi Yönetmen Ödülü

Festival yolculuğuna hız kesmeden devam eden ‘Tereddüt Çizgisi’, Avrupa Film Akademisi Ödülleri’ne (EFA) seçilen filmler arasında yer alırken İspanya’nın en önemli film ödülleri olan Goya Ödülleri’nde de En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi. Film ayrıca Asya’nın Oscarlar’ı olarak da bilinen Asya Pasifik Film Ödülleri’nde (APSA) ise En İyi Senaryo dalında adaylar arasında yer almaya hak kazandı. ‘Tereddüt Çizgisi’nin de aday olduğu APSA ödülleri 30 Kasım akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Selman Nacar’ın ‘İki Şafak Arasında’dan sonra yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı filmde kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

Zürih, Free Zone, Cinemed Brüksel Akdeniz, LIFFE ve Arras Film Festivalleri’nden ödüllerle dönen, Türkiye prömiyerini de 43. İstanbul Film Festivali’nde yapan ‘Tereddüt Çizgisi’, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Tülin Özen) ve FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü) ödüllerini kazanmıştı.

Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film’in yaptığı filmin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi.