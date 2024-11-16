Selin Türkmen'den 'Karadut' itirafı

Selin Türkmen, Etiler'deki Azize'den çıkarken objektiflere takıldı. Çıkışta basın mensuplarının son dizisi Karadut'daki sosyal medya beğenilen performansı hakkında gazetecilerle konuşan Türkmen, "Çok güzel senaryoydu kendimi gösterebilmem için güzel şeyler yazılmıştı. Beni mutlu eden bir işti" dedi. Halil Ergün'ün "Gençler çok ciddi yüksek bütçeler alıyor" yorumu sorulduğunda Türkmen, "Kim ne kadar bütçe alıyor, ben bilmiyorum. Ben sadece kendi aldığım rakamı biliyorum, gerisine karışmıyorum" ifadelerini kullandı.



ÇIPLAKLIK OLMADIĞI SÜRECE İDDİALI ROLLERDE YER ALABİLİRİM

Zeynep Bastık'ın sosyal medya araştırması sonucu 'En seksi kadın' seçilmesi gündem olmuştu. Türkmen, bu konuyla ilgili gelen "Sizce en seksi kadın oyuncu kim?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi: "Bir sürü kadın var, herkes seksidir, güzeldir. Bütün kadın oyuncularımız bence güzel."

"Sosyal medyada cesur pozlar verir misiniz?" sorusunu ise Türkmen gülerek yanıtladı: "Gerektiğinde veririm ama ben manken değilim. Gereken durumda gerektiği gibi oyunculuğumu sergilerim. Öyle sahnelerde oynarım ama çırılçıplak da olmamalıyım tabii." diyerek güldü.