Selin Kabaklı’nın Ebru Gündeş’e karşı Günel hamlesi ortaya çıktı!

Snob Magazin'in haberine göre; Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, 27 Şubat'ta evlenmişti.



Çift Dubai'de nikah masasına oturmuştu. Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı ise, "Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun" demişti.

Murat Özdemir'in Selin Kabaklı ile evliyken Ebru Gündeş ile birlikte olduğu da iddia edilmiş Kabaklı bu duruma gönderme yapmıştı.



Kabaklı'nın, kasım ayındaki doğum gününe şarkıcı Günel Zeynelova'yı çıkarması ise dikkat çekti.

Gündeş, 2010 yılında Reza Zarrab ile evlendiğinde Zarrab'ın eski sevgilisi Günel Zeynelova aldatıldığını söylemişti. Kabaklı'nın dört ay önce doğum gününe Günel Zeynelova'yı çıkarması ise dikkat çekti.