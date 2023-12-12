Selin Erberk Gurdikyan mezun oldu

Selin Erberk Gurdikyan, 20 Eylül’de düzenlenen Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında üçüncü olarak taç giymeye hak kazamıştı.

Erberk Gurdikyan'ın annesi Neşe Erberk, Miss Turkey 1983 ve Miss Europe 1884 birinci olmuştu.

Selin Erberk Gurdikyan, Florida International University'den mezun oldu.

Model o anları Instagram'dan paylaştı.



Selin Erberk Gurdikyan, "İşte bir bölümün sonuna ve yeni bir kitabın başlangıcı. 3.5 yıl bu kadar çabuk geçer diye düşünmemiştim Her saniyesini sevdim zaman zaman kaybolsam bile" diye yazdı.

Selin Erberk Gurdikyan'ı annesi Neşe Erberk yalnız bırakmadı.