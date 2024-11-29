Selin’den yepyeni bir hit!

Türkiye ve global müzik sahnesinde adından sıkça söz ettiren Selin, merakla beklenen yeni single’ı “ŞIP” ile 6 Aralık’ta dinleyicilerle buluşuyor! Daha önce “Yalancı Bahar” şarkısı, Canozan’la birlikte söylediği “Seni Gördüğüm An” ve DKTT ile söylediği “Olabilirdik” gibi şarkılarla büyük beğeni toplayan, geçen hafta Sertab’a Saygı gecesinde söylediği ’’İyileşiyorum’’ performansı ile alkış alan sanatçı, şimdi söz ve müziği Mabel Matiz’e ait ‘’ŞIP’’ adlı yeni şarkıyla dinleyicisinin karşısına çıkıyor.

Enerji dolu bir Türkçe Pop şarkısı örneği olan “ŞIP” dinamik ritimleri ve modern düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Mabel Matiz’in geri vokallerinin de yer alması parçaya benzersiz bir dokunuş kattı. Aynı zamanda Selin’in 2025’te çıkacak albümünün ilk habercisi olan bu single, sanatçının müzikal yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

“ŞIP” ile müzik dünyasında yankı uyandırmaya hazırlanan Selin, şarkının yazarı Mabel Matiz ile ilgili duygularını ’’Mabel ile bu şarkı sürecinde olmak, çok güzel bir his. Bestelerine, müziğine ve tarzına hayran olduğum severek dinlediğim biri Mabel. Yazdan beri beraber çalışmak için konuşuyorduk. Bana ‘Şıp’ı yolladığında ’’Bunu hemen söylemeliyim’’ diyerek şarkı üzerine karşılıklı konuşmaya başladık. İki hafta içinde bitirdik şarkıyı. Gerçekten Mabel’in bana kalbini açtığını hissettim. Kalplerimizi birleştirerek ortaya bir şey koymuşuz gibi düşünüyorum. Ayrıca, burçlarımız hatta yükselenlerimiz aynı. Çok mutlu ve heyecanlıyım.’’ sözleriyle ifade etti.

“ŞIP”

Bir olmaz olmaz derde boy verdim

Çok yanlış yaptım

Sayende öğrendim

Sana bir çarpı yazdım

Ama sensiz olmaz

Bu yürek neler aştı geldi

Lütfen karşı koyma

Görmezsen beni

Duymazsan hani

Vaadim benle kalır boşta

Halim çok fena

Durma bul

Yerim: kalbin şıp dediği nokta!

Yeni baştan açsa çiçeğim

Beni seri aşka bağlat

O serin sularından içeyim

Peteğime balı damlat

Sana bir çarpı yazdım

Ama sensiz olmaz

Bu yürek neler aştı geldi

Lütfen karşı koyma

Görmezsen beni

Duymazsan hani

Vaadim benle kalır boşta

Halim çok fena

Durma bul

Yerim: kalbin şıp dediği nokta!

Söz & Müzik: Mabel Matiz

Prodüktör: Alaca

Mix & Mastering: Emre Malikler