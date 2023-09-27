Selin Ciğerci'nin aldığı radikal karar şok etti! Ülkeyi terk ediyor!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Selin Ciğerci, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kızı Saadet Selenay'ın ismini taşıyan kolye takan sosyal medya fenomeni, "Haftaya Amerika'ya yerleşiyorum. Burada konuşup dursunlar. İşimi ve kızımı orada büyüteceğim. Huzurluyum. Herkes iyi ve mutlu olsun. Ben de dedikodu yok, sadece işim var" dedi.

Amerika'ya taşınınca Türkiye'deki işlerini devam ettireceğini söyleyen Ciğerci, "Biz bu ülkeye para sokuyoruz. Kıymetimizi bilsinler. İşimizle kafaya yemişiz. Alışverişe değil fuara giderken, beni yakaladınız. Miami'de ev aldım. Yılbaşından sonra taşınacağım" ifadelerini kullandı.Son dönemde güzellik merkezi sahipleri olan meslektaşı Dilan Polat'ın eleştirilmesine, "Çok üzüldüm. Aynılarını ben yaşadım. İyi para kazandığından eminim, aynı işi yapıyoruz. Hak ediyor. Geçtiğimiz yaz, "Takma. Vergi rekortmeni oldum, 'vergi kaçırıyor' demişlerdi. Takma' dedim. O kadar insana ekmek veriyor. Onunla birlikte ben de ağladım. İyi olsun" diye konuştu.