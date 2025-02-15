Selim Bayraktar sette yaşadığı kazayı anlattı! Pişmanlık duyduğu projesi var mı?

Snob Magazin'in haberine göre; Selim Bayraktar, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Spor salonundan çıktığını söyleyen oyuncu, "Mümkün olduğunda spor yapmak lazım. İçinde bulunduğumuz işi, sağlıklı yapmak için egzersiz yapmak gerekiyor. Dönem işinde olmam nedeniyle ata biniyoruz ve kılıç kullanıyoruz, sakatlanmayı aza indirmek için hareket lazım. Yaş ilerledikçe disiplinli ve dengeli yapmak gerekiyor. Bir adım geri düşüyoruz ya hayatta onu bir adım ileriye almak lazım. Sporda genelde denge çalışıyorum. Atın üzerindeyiz bu sette o yüzden dengeye ihtiyacımız var. Atlar soğuk havada çok açılmak istiyor, koşarken birbirinin önüne geçmek istiyorlar. Onun üzerinde dengede durmak lazım" dedi.

Oyuncu, "Spor yaparken ilaç yapıyor musunuz?" sorusuna, "Geçen bir arkadaş, 'Spor böbrek hücrelerini öldürüyor' dedi. Sen konuşma... Aşırı oturan insan kalp kriziyle karşı karşıya kalıyor. Hareket lazım. 'Spor yapmayın' diyen insandan kaçın. Spor böbrek hücrelerini öldürmez. Ben çoğu insanın ilaç kullanmadığını düşünüyorum. Benim kaslar tamamen organik. İki öğün yemek yiyorum. Gece yememeye çalışıyorum. Sağlıklı olan yememeye direnç göstermek. Günümüzde ne idüğü belirsiz gıdalar var. Ne kadar az yersek o kadar iyi... Ne kadar çok hareket edersek o kadar çok yaşarız" açıklamasını yaptı.



KENDİMDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM

Sette yaşadığı kazayı anlatan oyuncu, "Üç ay önce bir alana traktör girmiş yol tırtıklı olmuş, atla beraber yuvarlandık. Sonra birbirimize sarıldık" diye konuştu. Bayraktar, "Ekranda kendinizi izler misiniz?" sorusuna, "Kendimden çok şey öğreniyorum. Kendimi çok eleştiriyorum" yanıtını verdi.



TERCİH ETMEDİM

Sevgililer Günü için Bayraktar, "Bizim için her gün Sevgililer Günü... İnsan sevdiğiyle sevgili değildir. Ben ticari olarak düşünüyorum. Sevgililer Günü'nde planımız yok" diye cevap verdi.

Oyuncu, "Bugüne kadar yer aldığınız proje içinde olduğunuz için pişmanlık duydunuz mu?" sorusuna ise, "Pişmanlık duyup, yaptığım şeyler bana çok şey öğretti" cevabını verdi. Birçok ünlü ismin yurt dışına gidip açılış ve etkinliklere katılmasına Bayraktar, "Ben de gidiyorum ama duyulmuyor. Ben yalnız gittiğim ve basın danışmanı olmadığı için kimse duymuyor. Dünyaca ünlü yönetmenlerle çalıştım, başka biri olsa manşet olacaktı. Ben tercih etmedim" dedi.