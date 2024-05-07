Selim Bayraktar bilinmeyen rahatsızlığını açıkladı

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Çandarlı'yı canlandıran Selim Bayraktar, eşi Emel Karaköse ile Nişantaşı'nda görüntülendi.



Kombinleriyle dikkat çeken çiftten oyuncu, "Habersiz böyle giyindik. Gönül gönüle bakınca aynı hissetmeye ve düşünmeye başlıyorsun" dedi. Karaköse, "Kıyafet hep kendi kararı. Zevklidir bu konuda" diye konuştu. Eşine evde yardımcı olduğunu belirten Bayraktar, "En büyük zevk her sabah kahvaltıyı hazırlıyorum. Mutfakta birlikteyiz. Makarna ve içli köfte yaparım" şeklinde konuştu. Sosyal medyada kaslı vücut paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, "Çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Böyle bir şeye özel olarak hazırlanmak için yemeğinizi antrenmana göre şekillendirmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



HAYRANLARI SIRA BEKLEDİ

Geçtiğimiz günlerde, "Bir daha dönem işinde olmam" diyen Bayraktar, "Dönem projelerinde normal işe göre 2-3 kat daha fazla efor harcarsın. Sette çok duman kullanılıyor ve hepsini soluyorsun. Dönem kıyafetleri ağır. Zırh 18 kilo mesela... Gün sonunda omuzlar çöküyor" ifadelerini kullandı. Oyuncu, "Bu şartlar bir sağlık sorunu çıkarıyor mu?" sorusuna, "Geçtiğimiz günlerde serum taktırdığımda kan koyu çıkmış. Doktor 'Sen oksijensiz ortamda mısın?' dedi. 'Evet' karşılığını verdim. Alyuvarlar fazla üretildiği için kan koyu çıkıyor. Böyle sorunlar var. Dönem işleri çok yıpratıcı..." yanıtını verdi. Bayraktar'ın hayranları röportaj sırasında fotoğraf için sıraya girdi. Oyuncu, hiçbir hayranını kırmayarak, fotoğraf çektirdi.