Selen Soyder'den ilginç aşk açıklaması!

Selen Soyder, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu. Oyuncu, altı yıl aradan sonra ekrana döndü. Bir yandan tiyatro oyunu ‘Hangisi Karısı’ devam ediyor. İşte röportajdan kesitler...

- Nasıl biri sizi etkiler?

Empati duygusu yüksek, sadece kendini düşünmeyen, hayvansever bir insan olmasını isterim. Fiziksel bir kriterim yok çünkü benim daha önce hayatıma giren kişilerin de birbiriyle alakası yok. Bir şeyine kapılmam lazım ama o bazen ruhu olabilir, bir karakter özelliği olabilir bazen de sırf gözleri olabilir.



- Aşkı nasıl tarif edersiniz?

Artık aşka pek inancım yok. Geçici olduğunu düşünüyorum, eskiden böyle düşünmezdim. Yaş aldıkça farkındalığımız değişiyor. Varsa kalıcı, sonsuz bir aşkın içinde olduğunu düşünen ve mutlu olan, ne mutlu onlara. Bana da umut olsunlar. Ama artık etrafımda da pek böyle çiftler göremiyorum. Varsa Allah başıma versin! (Gülüyor)

- Sizce neden yok artık böyle ilişkiler?

Çok sebebi var. Teknoloji bizi mahvetti! (Gülüyor) Artık herkesin seçeneği çok fazla. Kimsenin yerinden kalkıp bir çabaya girmesine gerek yok. O sıcaklık ve karşılıklı iletişim kayboldu. Her şey bir tık ötende. Onlarca flört uygulaması var. Hiç aklımın aldığı işler değil. Bugüne kadar o tip bir uygulamayı merakımdan bile indirmedim telefonuma.

- Hayatınızda aşk var mı?

İnan ki yok. Hiç kimse yok. Öyle bir arayışım da yok.