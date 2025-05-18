Selen Görgüzel'den itiraf! Şapkamı takıp gece geziyorum

Dijital içerik üreticisi ve köşe yazarı Yeşim Mutlu'ya röportaj veren Selen Görgüzel, "Halk ne istiyor diye araştırıyorum. Şapkamı takıp gece geziyorum.

İnsanlar neyi neden talep ediyor? TikTok'ta veya sosyal mecrada kimler neden bu kadar talep ediliyor? Şu ana kadar analizimin sonucunda şunu gördüm ki halk kendi ünlüsünü kendisi yaratmak istiyor. Kendine yakın olan ve kendini gördükleri insanları ikonlaştırıyor" dedi.

KADINLARI ARKAMA ALDIM, YÜRÜYORUM!

Dijital içerik üreticisi ve köşe yazarı Yeşim Mutlu'ya röportaj veren Selen Görgüzel, "Her gün yenilikler katarak ilerliyorum. Maşallah sahnelerim sold out. Bizim piyasada "masası olan sanatçı" terimini kullanırlar. Gelen müşteri bir daha geliyor. Kadın seyircim çok fazla. Bu, çok güzel bir şey. Bunun gururunu yaşıyorum. Şanslı olduğum taraflarımdan biri kadınlar arkamda. Onları arkama aldım sağlam adımlarla yürüyorum" dedi.

SAHNEDE TAM BİR ASLAN KADINIYIM!

Dijital içerik üreticisi ve köşe yazarı Yeşim Mutlu'ya röportaj veren Selen Görgüzel, "Sahne öncesi çok gergin oluyorum. Zaten bunu ekibim bilir. Ama sahneye çıkana kadar çıktıktan sonra biter. Sonra dünyanın en mutlu insanı olurum. Sahnede muhteşem bir insan çıkıyor içimden. Sahnede tam bir aslan kadınıyım. Tabii ki tüm gerginlik mükemmeliyetçilikle alakalı. Aman eksiksiz olsun düşüncesinden" dedi.