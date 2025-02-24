Selen Görgüzel boşandığı eşi Hamdi Alkan ile arasında konuşma yasağı sözleşmesi var mı? Görgüzel'den konuşulacak açıklamalar!

Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programının bu haftaki konuğu Selen Görgüzel oldu.

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinde adından sıkça söz ettiren Görgüzel, programda yaptığı cesur yorumlar ve dikkat çekici açıklamalarıyla magazin dünyasında bomba etkisi yaratmaya hazırlanıyor.



BENİ SUSTURACAK PARA YOK!

Özlem Esra Ada’nın, eski eşi Hamdi Alkan ile arasında bir konuşmama anlaşması olup olmadığı sorusuna yanıt veren Selen Görgüzel, net bir çıkış yaptı. Görgüzel, “Beni değil 1 milyon, konuşmak istedikten sonra susturacak para yok. Konuşmam gerektiğinde konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum. Bitmiş gitmiş şeylerin arkasından kimseyi övmek ya da eleştirmek için açıklama yapmam. Belli ki bir şeyler var ki bitti,” dedi.



SÖZLEŞMENİN MADDELERİNİ OKUMADIM BİLE

Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan ile olan konuşmama anlaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Görgüzel, “Protokolü ben hazırlamadım, her şeyi kabul edip imzalayan taraf oldum. Sözleşmenin maddelerini okumadım bile. Benim gündemim sürekli değişiyor, geçmişe bakıp dokuz seneyi konuşacak kadar ezik bir insan değilim,” diyerek konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağını belirtti.

SELEN GÖRGÜZEL, ZARA'YA YAPTIĞI YORUM İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Selen Görgüzel, eski magazin programı sunuculuğu yaptığı dönemde Zara hakkında yaptığı yorumlarla ilgili pişmanlık yaşadığını itiraf etti. Özlem Esra Ada’nın “O dönemde yaptığın yorumlar yüzünden kimseyi kaybettin mi?” sorusuna yanıt veren Görgüzel, özellikle Zara’ya yönelik yaptığı bir yorumdan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Görgüzel, söz konusu yorumu sonradan izlediğinde hata yaptığını fark ettiğini ve bu nedenle Zara’dan özür dilediğini açıkladı. Zara’nın ise olgunlukla karşılık verdiğini ifade etti.



SELEN GÖRGÜZEL'DEN HADİSE'YE SAHNE ÜCRETİ VE REPERTUAR ELEŞTİRİSİ

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Özlem Esra Ada’nın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hadise’nin sahne ücretlerine değinen Görgüzel, “Hadise’nin aldığı paraları ben alsam, beş katı dansçı ile sahneye çıkarım,” diyerek yüksek sahne maliyetlerine göndermede bulundu. Bununla da yetinmeyen Görgüzel, Hadise’nin şarkılarının meslektaşları tarafından repertuara eklenmediğini öne sürerek, “Hiçbir solist Hadise’nin şarkılarını söylemiyor, tercih edilmiyor,” ifadelerini kullandı. Görgüzel’in bu çıkışı, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



SELEN GÖRGÜZEL'DEN O SES TÜRKİYE YORUMU: ACUN, EBRU GÜNDEŞ'İ SEÇERDİ

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtladı. “O Ses Türkiye” yarışmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Görgüzel, jüri seçimleriyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Görgüzel, “Ebru Gündeş yarışmaya katılmak istese, Acun Ilıcalı Ebru Gündeş’i seçerdi. Ancak Ebru Gündeş jüri olmayı tercih etmedi,” dedi. Sanat dünyasında Gündeş’in yerinin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Görgüzel, “Ebru Gündeş diye bir gerçek var, bundan on sene sonra Hadise’nin nerede olacağını bilmiyoruz ama Ebru Gündeş hep olacak,” ifadelerini kullandı. Ayrıca Gündeş’in ses yeteneğine de değinen Selen Görgüzel, “Ebru Gündeş’in ses oktavı ve yorumu tartışmaya kapalıdır,” diyerek ünlü sanatçının müzik dünyasındaki eşsiz konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN SİTEM: TİYATROM KONUŞULMUYOR, FİZİĞİM GÜNDEM OLUYOR

Oyuncu ve tiyatrocu Selen Görgüzel, Özlem Esra Ada’nın sorularına içtenlikle yanıt verirken, magazin gündemine yalnızca fiziğiyle gelmesine tepki gösterdi. Sanatına yeterince ilgi gösterilmediğini belirten Görgüzel, “Yaptığım tiyatronun galasına gidiyorum, bir tane mikrofon uzatılmıyor. Ama bir bikini giyip denize girdiğimde fiziğim konuşuluyor,” diyerek sitem etti. Tiyatroya ve sanata emek veren bir oyuncu olarak projelerinin görmezden gelindiğini vurgulayan Görgüzel, magazin dünyasında sanattan çok dış görünüşün ön planda olmasının rahatsız edici olduğunu ifade etti.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN ŞOK İTİRAF: "YÖNETMENİN YATAĞINA YATMADIM DİYE YAPMADIKLARINI BIRAKMADILAR

Selen Görgüzel, Özlem Esra Ada’nın sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığı sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Görgüzel, “Bu benim için travmatik bir süreçti, herkes de bilir. Bir dönem yönetmenin ve yapımcının yatağına yatmadığım için bana yapmadıklarını bırakmadılar. Ben sette birisinden hoşlanıp bir şeyler yaşayabilirim ama bunun mecburmuşum gibi söylenmesi çok nahoş bir durum. Kadın hakları desek de bunu yapan oyuncular olduğu sürece adalet arayışım yanlış gibi lanse ediliyor,” dedi.