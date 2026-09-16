Selen Erdem, yeni sezona hazırlanıyor.

Başarılı antrenör Selen Erdem, saha kenarındaki güçlü duruşu, enerjisi ve kendine özgü tarzıyla basketbol dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.



Sosyal medyada “parkenin topuklu antrenörü” olarak anılan Erdem, Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı’nın başında ikinci sezonuna hazırlanırken, sportif başarıları ve liderlik anlayışıyla da öne çıkıyor.

KADIN GÜCÜNÜ PARKEYE TAŞIYOR... TAKIMIYLA EUROCUP’TA İLK 8’E GİRMEYİ BAŞARDI!

Basketbol kariyerine oyuncu olarak başlayan Selen Erdem, yaşadığı sakatlığın ardından yönünü antrenörlüğe çevirerek yıllara yayılan bir kariyer inşa etti. Altyapıdan profesyonel seviyeye uzanan deneyimini farklı takımlarda sürdüren Erdem, kariyerinin uluslararası bölümünde PAS Giannina’nın başına geçti ve takımıyla Yunanistan Kupası’nda finale yükseldi. Bu başarının ardından Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı’nın başantrenörlüğünü üstlenen Erdem, kulüp tarihinin ilk yabancı başantrenörü oldu. Selen Erdem’in Panathinaikos’un başındaki ilk sezonu, kulüp tarihine geçen başarılarla tamamlandı. Selen Erdem’in koçluğunda Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı, A1 Ligi’nde finale yükselirken EuroCup Women’da da 64 takım arasından ilk sekize girerek hak edilen ve kazanılan bir başarı elde edildi. Panathinaikos kadın basketbol tarihinde ilk kez elde edilen bu başarı, Selen Erdem imzası taşıyor. Avrupa’nın önemli kadın basketbol organizasyonlarından EuroCup Women’da ilk sekizde yer almak, kulüp adına tarihi bir başarı olarak kayda geçerken, bu önemli başarı Selen Erdem’in teknik liderliği ve yönetimiyle önemli bir rol oynuyor. 2026/27 sezonunda da takımın başında görev yapmaya devam ediyor.

OLİMPİYATLARDA TEK TÜRK KADIN BASKETBOL ANTRENÖRÜ!

Selen Erdem’in kariyerinde A Milli Kadın Basketbol Takımı deneyimi de önemli bir yer tutuyor. 2014-2018 yılları arasında dört sezon A Milli Takım’da antrenörlük yapan Selen Erdem, 2016 Rio Olimpiyatları’nda da teknik ekipte koçluk görevini üstlendi. Selen Erdem, bugüne kadar olimpiyatlarda görev yapan tek Türk kadın basketbol koçu olma özelliğini de taşıyor. *Güçlü duruş, güçlü liderlik!* Selen Erdem’i saha kenarında farklılaştıran en önemli özelliklerden biri, teknik bilgisinin yanı sıra güçlü liderlik anlayışı. Oyuncularıyla kurduğu iletişimi, takım ruhunu ve disiplinli çalışma kültürünü koçluğunun merkezine alan Erdem, maç sırasında sergilediği yüksek enerji ve kararlı duruşuyla da dikkat çekiyor. Topuklu ayakkabılarıyla saha kenarındaki kendine özgü görüntüsü ise zaman içerisinde onun imzasına dönüşürken, sosyal medyada kullanılan “parkenin topuklu antrenörü” tanımlaması Selen Erdem’in güçlü kadın kimliğinin sportif başarılarıyla birlikte görünür olmasını sağlıyor. Erdem’in hikâyesi, kadınların spor dünyasında yalnızca oyuncu olarak değil, saha kenarında karar veren, yöneten ve liderlik eden isimler olarak da güçlü bir yer edinebileceğinin dikkat çekici örneklerinden biri. Alpha Talent Agency menajerlik firması ile anlaşan başarılı antrenör Selen Erdem, Panathinaikos’un başında ikinci sezonuna hazırlanırken, geçtiğimiz sezon elde edilen başarının üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyor. Takım ruhunu, mücadeleyi ve istikrarı ön planda tutan Erdem, yeni sezonda da Panathinaikos’un hedefleri doğrultusunda saha kenarındaki liderliğini sürdürecek.