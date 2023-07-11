Selda Bağcan ilk kez sanatçı yeğenleriyle sahneye çıkıyor

İstanbul’un en büyük sahnesinde başarılı isimleri ağırlamaya devam eden YBY Woods, müzikseverleri heyecanlandıracak bir ilke imza atıyor. Times dergisinin “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde yer alan başarılı sanatçı Selda Bağcan, kendisi gibi sanatçı yeğenleri Serenad, Sonat ve Seda Bağcan ile ilk defa YBY Woods sahnesinde buluşuyor. Selda Bağcan, 15 Temmuz Cumartesi akşamı Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın ve yeğenlerinin eşlik edeceği konserde sahne performansıyla seyircileri büyülemeye hazırlanıyor.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda müzikseverleri heyecanlandıracak bir ilke imza atıyor. Türk Halk Müziği eserlerini, Anadolu Rock şarkılarını ve daha birçok türü eşsiz yorumuyla seslendirerek yurt içi ve yurt dışında büyük hayran kitlelerine ulaşan ünlü sanatçı Selda Bağcan, yeğenleri Serenad, Sonat ve Seda Bağcan ile ilk defa aynı sahnede sevenlerinin karşısına çıkıyor. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği İstanbul’un en büyük sahnesinde bir ilk olacak Selda & Serenad & Sonat & Seda Bağcan konseri, büyük bir müzik şölenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

15 Temmuz Cumartesi günü eğlenceli aktivitelerle kapılarını 15.00’te açacak olan YBY Woods Sahnesi’nde saat 21.00’de gerçekleşecek konser için biletler Biletix, biletinial ve bubilet platformlarında satışa sunuldu.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.