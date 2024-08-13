Selçuk Ural'dan sert açıklama! “Onun babası belli”

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selçuk Ural " Benim en kötü günlerimde yanımda olan evlat olarak gördüğüm Sezgin Çınar'ı dinlemeye ona destek vermeye geldim” dedi.

Son dönemde Türk müziğinin kötüye gittiğini söyleyen Ural "Yeni nesil üretmiyor .Her şeyi çok çabuk tüketiyor. Bence Türk müziği de kötü bir dönemden geçiyor. Arabesk müziğe dönüş var ama yeni şarkılar üretilmiyor" dedi.

Sevilen sanatçı Selçuk Ural oğlu Hakan Ural hakkında sorulan soruya ise ''Benim öyle bir evladım yok. "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım" demiş onun babası belli. Ayrıca İbrahim Tatlıses çocukları miras kavgası yapabilir onların aile sorunu benim bir ailemin olmadığı için kafam rahat biricik kızım var bir de Sezgin Çınar oğlum var. "diyerek sert bir açıklama yaptı.

Yoğun istek üzerine sahneye çıkan Selçuk Ural hayranlarını kırmayıp Sezgin Çınar ile Kum gibi şarkısını seslendirdi.