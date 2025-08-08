Selçuk Alagöz son yolculuğuna uğurlandı

5 Ağustos günü yaşamını yitiren Türk pop müziğinin efsane isimlerinden, besteci, yorumcu, aranjör ve MSG üyesi Selçuk Alagöz, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı. Müzik dünyasına ve sivil toplum çalışmalarına önemli katkılar sunan sanatçının vefatı, sevenleri ve sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı.



MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) tarafından düzenlenen anma törenine sanatçının ailesi, dostları ve meslektaşları katıldı. Törene sanatçının ailesi ve sevenlerinin yanı sıra MSG Başkanı Ferhat Göçer, Hakan Altıner, Bengü, Burhan Şeşen, Ömür Gedik ile sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Törende konuşan sanatçı Ferhat Göçer, Selçuk Alagöz’ün hem sanatçı kimliğiyle hem de müzik emekçileri adına verdiği mücadeleyle örnek bir isim olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. Ondan öğrendiğim en önemli şey bu içinde bulunduğum yapıda mücadelesini verdiğim sanatçıların örgütlenme meselesiydi. Sorunları duyurmak için büyük çabalar harcadı. Örnek aldığım bir büyüğümdü. Bugün burada bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

MİYOBİR Başkanı Burhan Şeşen ise Selçuk Alagöz’ün müzikal kimliğinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarına olan katkısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün sadece çok değerli bir müzisyeni uğurlamıyoruz; sivil toplum kuruluşlarında insanlara yaptığı yardımlarla gecesini gündüzüne katan birini uğurluyoruz. Çocukları sigaradan korkutmak için “Duman Avcısı” şarkısı vardı televizyonlarda Selçuk abinin. Ondan çok şey öğrendik; insan sevgisini, barışı öğrendik. Müzik ve telif hakları konusunda yaptıkları yadsınamaz. Şarkıları hep bizimle kalacak. Aynı sahneyi paylaştığımız için çok mutluyum. Hepimizin başı sağ olsun.”

Sanatçının kız kardeşi ve 60 yıllık sahne arkadaşı Rana Alagöz, törende duygusal bir konuşma yaparak Selçuk Alagöz’e seslendi: “77 yıllık ağabeyim, 60 yıllık sahne arkadaşım, sevgili müdürümüz; şimdi son kez sahnedeyiz. İyi ki sen beni vazgeçirmedin. Senin azmin, cesaretin, dayanıklılığın, üretkenliğin olmasaydı ben sadece öğretmen Rana olacaktım. Şimdi sayende insanlara dokunabilen Rana Alagöz oldum. Teşekkür ediyorum ve seninle gurur duyuyorum. Işıklarda uyu sevgili müdürüm, hoşçakal.”

Selçuk Alagöz’ün oğlu Sencer Alagöz ise konuşmasında babasının sanatçı kimliğinin ötesinde onun bir baba olarak kendisine kattıklarını vurguladı: “Babamın sanatçı, yorumcu kişiliği konuşuldu ama en önemlisi o bana baba olmayı öğretti. Bir çocuğa değer vererek vakit geçirmesi, bana öğrettiği en büyük şey oldu. Ben de bu değerlerle kendi kızım ve her çocuğa böyle davranmaya çalışıyorum. İnsan, hayvan, bitki demeden hepimizin bir olduğu inancını öğretti; insanlığı öğretti. Bu zor zamanlarda bizi bir arada tutacak şey sevgi ve vicdan. Bunları babamdan öğrendim. İyi ki varsın, babacım.”

Tören, Selçuk Alagöz’ün hayatından kesitler sunan fotoğraflar ve şarkıları eşliğinde gerçekleşti. Gözyaşlarıyla uğurlanan sanatçı, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.