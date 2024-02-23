Selamlique Istanbul İGA İstanbul Havalimanı'nda yeni mağazasını açtı

Bugüne kadar New York, Miami ve Londra gibi önemli uluslararası noktalarda ürünlerini başarıyla tanıtan Selamlique Istanbul, İstanbul Havalimanı'ndaki bu yeni mağazasıyla stratejik büyüme planını devam ettiriyor.

Selamlique Istanbul'un kurucusu Caroline N. Koç, yeni mağazanın Türk kahvesini küresel düzeyde tanıtmak adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Bu yeni mağaza, Selamlique Istanbul'un Türk kahvesi mirasını modern bir perspektifle dünya genelinde yayma vizyonumuzun bir yansımasıdır. İGA İstanbul Havalimanı’ndaki mağazamız, uluslararası seyahat eden yolculara Türk kahvesi kültürünü tanıtarak, markamızın özgün lezzetlerini ve zarafetini keşfetmelerine olanak tanıyacak bir konsept sunuyor. Havalimanındaki bu stratejik konum, Selamlique Istanbul'un kahve tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunma ve aynı zamanda Türk kahvesini küresel bir ölçekte popüler hale getirme hedefimizi destekliyor. Avrupa ve Asya'nın birbirine bağlandığı bu önemli ulaşım merkezindeki mağazamızda misafirlerimizi ağırlayacak olmak, markamızı daha geniş kitlelere ulaştırma yolculuğumuzda bizi heyecanlandırıyor” dedi.

İGA İstanbul Havalimanı’nın yeme-içme alanlarını işleten TUM’un CEO’su Sadettin Cesur ise Selamlique Istanbul markasını havalimanında görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi: “TUM çatısı altındaki 112 alt işletmeden oluşan marka karmamızı Selamlique Istanbul ile daha da geliştirip, zenginleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. TUM olarak ilk günden bu yana, uluslararası yolcularımızı ülkemizin gastronomik değerleri ile tanıştırmak, buluşturmak en büyük amaçlarımızdan biri. Şimdi de Selamlique Istanbul sayesinde, özellikle kültürümüzün eşsiz kıymetlerinden biri olan Türk kahvesini dünyaya daha iyi tanıtmak için çok önemli bir fırsat yakalıyoruz.”

Mağazada, Selamlique Istanbul'un sevilen ürünleri satışa sunulurken aynı zamanda "takeaway" seçeneği de bulunuyor. Yeni lokasyona özel olarak hazırlanan kafe menüsünde salatalar, atıştırmalıklar, sandviçler, Selamlique şekerlemeleri ve pastane ürünleri gibi çeşitli lezzetler yer alıyor. Selamlique Istanbul Türk kahvelerinin yanı sıra İtalyan kahveleri ve çeşitli tatlı ve sandviç alternatifleri menüde yerini alıyor.

Daha önce Kanyon, Zorlu Center, Nişantaşı City’s, Akmerkez, Galataport alışveriş merkezleri ve Bebek gibi seçkin noktalarda konuklarını ağırlayan Selamlique Istanbul'un İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’ndeki yedinci mağazası, dünya çapındaki ziyaretçilerine Türk misafirperverliği deneyimi sunuyor.