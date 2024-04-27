Selami Şahin kendisini dinlemeye gelen Zeynep Mansur’a bir aile sırrını açıkladı

Şarkılarıyla herkesin kalbinde ayrı bir yeri olan Selami Şahin, dün akşam kendisini dinlemeye gelen Zeynep Mansur’a bir aile sırrını açıkladı. Dostluklarını her fırsatta dile getiren güzel şarkıcı Zeynep Mansur, Selami Şahin’i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.



Birbirinden güzel şarkılarıyla dinleyicilere güzel bir zaman geçirten Şahin, gecenin bir bölümünde kendisini dinlemeye giden Zeynep Mansur’u sahneye davet etti. İkili arasında birbirlerini ne kadar sevdikleri ve saygı duydukları sohbeti esnasında Selami Şahin bir itirafta bulundu. Şahin, kendisinden daha çok eşi Didem Şahin’in Mansur’u çok sevdiğini söyledi.