'Seksenler' dizisinin Zafer'i Efe Deprem hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 'Seksenler' dizisinin Zafer'i Efe Deprem hayatını kaybetti. İşte detaylar...

'Seksenler' dizisinde canlandırdığı Zafer karakteriyle bilinen Efe Deprem geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.


Oyuncu, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı. Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Deprem, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Deprem, bugün ikindi namazında Karacacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazın ardından Ümraniye Kısıklı Namazgah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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