Sekiz yıl sonra fenomen diziyle ekrana dönen Didem Uzel'in yaşadığı büyük pişmanlık bakın ne?

Ekran fenomeni Arka Sokaklar dizisiyle dokuz yıl sonra ekranlara geri dönen Didem Uzel, diziye devam etmek istediğini söyleyip “Güzel bir karakter aslında, Engin karakterinin karşısına konmuş bir karakter ve dizinin içinde hikayesi var. Ne kadar sürer bilmiyorum ama bittiğinde tekrar oturup konuşacağız” dedi.



Nişantaşı Citys’te objektiflere yansıyan oyuncu ve sunucu Didem Uzel, bir dönem sosyal medyada fenomen haline gelen oğlu Leon’la ilgili artık paylaşım yapmama kararı aldığını söyledi. Çocukların kimliklerini açığa çıkarması nedeniyle sosyal medyanın kendisini endişelendirdiğini ve oğlu Aslan’la ilgili eski paylaşımları nedeniyle pişmanlık duyduğun açıklayan ünlü model şöyle konuştu: “Oğlum biraz büyüdüğü ve sosyal medyadan dolayı endişelerim olduğu için artık onu biraz oralardan uzak tutuyorum. Dünyanın genelinde çocuk kaçırmaları, ve pedefoli çok var. Çocuğunuzun kimliğini açığa çıkarmak hiç doğru değil. Gerçi artık Aslan çok tanınan ve bilinen bir çocuk oldu, yine de onu bu durumlardan korumam lazım. Bu günkü aklım olsa üzerinden yedi sene geçti ve çok şey değişti. Kesinlikle Aslan’ın tek bir kare fotoğrafını paylaşmaz ve yüzünü göstermezdim. Bizim haberimiz yoktu fanları olmuş. Oğlum adına sonra kullanması için bir hesap açmışım ama çalışan hesap değil, iki fotoğrafı ile duruyor”

ÇOCUKLARA CİNSİYET BASKISI YAPAMAZSINIZ ÖNÜNE GEÇERİM

Uzel ayrıca bir dönem Amerika’daki bazı eyaletlerde LGBT bayraklarıyla çocuklara cinsiyetsizlik baskısı yapıldığı açıklaması nedeniyle sosyal medyadan linç yediğini de sözlerine ekledi. Amerika’nın çocuklar için daha tehlikeli olduğunu anlatıp, daha önceki sözlerinin arkasında durduğunu ifade eden Uzel, “Amerika’nın daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Orada ilkokullarda LGBT baskısı olduğu için çocukların eline bayrak verip yürüyüş yaptırdıklarını söylediğim için kıyamet kopmuştu. Ama lafımın arkasındayım. Çocuklar kendi kararlarını alabilecek yaşta olmadıkları için böyle zorlamalar yapmamak gerekir. Aslan daha ölümü sorguluyor onu anlamaya çalışan çocuğa eline cinsiyet kavramı ile ilgili bir şeyler verip dayatamazsınız. Bu yüzden bundan uzak tutmaya çalışıyorum. Linç yedim ama hiç umurumda değil, küçük çocuklara cinsiyet baskısını kimse yapamaz. Ben bunun önüne geçer önlemimi alırım” diye konuştu.

ARKA SOKAKLAR İLE DEVAM ETMEK İSTERİM

9 yıl aradan sonra Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara geri döndüğü için çok heyecanlı olduğunu ve projeye devam etmek istediğini söyleyen Uzel “Çocuk tatlı bir ekip. 9 sene sonra ekran karşısına geçtim, çok heyecan verici bir şey. O heyecanı yeni üzerimden atıyorum. İnşallah burada devam ederim. Güzel bir karakter aslında, Engin karakterinin karşısına konmuş ve hikayesi var dizinin içinde. Ne kadar sürer bilmiyorum ama bittiğinde tekrar oturup konuşacağız” dedi.