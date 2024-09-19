Şekersiz kahveler Türk Böbrek Vakfı’ndan, servis Eylem Şenkal’dan  

“Pardon! Şekeriniz Var mı? Sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte, vakıf gönüllüsü Eylem Şenkal, servis önlüğünü takarak halka sabah kahvesi ikram etti.

Sabah kahvelerini içmek üzere kafeye gelen emekliler, servisi Eylem Şenkal’ın yaptığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’le birlikte tüm masaları dolaşarak kahve servisi yapan Şenkal, halkın sağlıkla ilgili sorularını ise Başkan Timur Erk’e yanıtlattı.

“Siz çok şekersiniz, sizin elinizden şekersiz kahve içilir, 80 yıl da hatırı olur bu kahvenin” diyen emeklinin sözleri karşısında utanan Eylem Şenkal, 3 saat servis yaptıktan sonra tiyatro oyunun provasına yetişmek üzere etkinlikten ayrıldı.