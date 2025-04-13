Şehnaz Dilan'dan genç nesil oyunculara gönderme! Sinir krizi geçirdim!

Yeşilçam'ın usta ismi Şehnaz Dilan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tiyatro kurduğunu belirten oyuncu, "Kasım Uçkan öncülük yaptı. Sürekli 'Tiyatro kur' dedi. Sanat hayatımda 39 yılım olmuş, 'kuralım' dedim. Şehnaz Dilan Tiyatrosu'nu kurdum. Oyuncular hazır, hepsi profesyonel. Beyoğlu Belediyesi'ne teklif götürdük, kabul etti. Ekrem İmamoğlu ile ilgili olaylar olunca durdu. 23 Mayıs'ta Eskişehir'deyiz. Oyunun adı 'Oğluma Kız mı Yok'..." dedi.



SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM

Oyuncuların aldığı paraya şaşırdığını belirten Dilan, "Yeni oyuncuları tanımıyorum. Bölüm başı 500 bin TL alan varmış! Ayda 2 milyon TL eder. Ben bunu duyunca sinir krizi geçirdim. Ben de TRT'de çalıştım. O kadar başrol oynadım. Birebir TRT'nin bünyesinde yer aldım. Dört ay birinci derece başroldeydim, ben o paraları görmedim.

Yapımcıya, 'Bir daha beni çağırmayın. Ben geçinemiyorum' dedim. Biz senelerimizi veriyoruz, bunlar nasıl bu paraları alıyor? Hükümet nasıl izin veriyor. Bu paraları nasıl ödüyorlar? Her ay bir ev almasıdır bu kadının. Ben tanınıyorum. Önüne çıkan oyuncu olmuş. Allah kahretsin bizi! Bazen bize, 'Zamanında paraları yemeseydiler' diyorlar. Biz o paraları almadık ki!

Hiçbir oyuncu bu paraları hak etmiyor. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı'ndan bile fazla para alıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın aldığı paraya kızıyordum, bu oyuncuları duyunca söylediğime utandım. 3 milyon TL alan vardır. Hiçbirisi o kadar parayı hak etmiyor. Kimse devletten zengin olamaz. Bir Cumhurbaşkanı 86 milyonu idare ediyor aldığı maaşa bak. Hiçbir oyuncu Cumhurbaşkanı ve milletvekiliden fazla para alamaz. Bir de yürürken hava atıyorlar. Ya sen kimsin! Geçmişinde başka iş yapmışsın parayı bulunca yürüyüşü ve oturuşu değişiyor. Halk seni seviyor diye kime hava atıyorsun? Bir karı-koca var çocukları var, milyonlar alıp bir de hava atıyorlar" açıklamasını yaptı.



BEN HALKTAN YANAYIM

Dilan, "Eskiden oyuncuların siyasi görüşleri gündem olur muydu?" sorusuna, "Bir anne olarak söylüyorum. Benim yaşımdakiler yani 65'i geçmişler, evinde oturacaklar. Gençler bizi idare edecek. Kafaları çalışıyor. 60'ı geçince sağlık raporu istiyor banka. Bırakın gençlere! Biz taraf tutmamalıyız. Ben halktan yanayım.

Hükümetler gelip geçici... Cumhurbaşkanı mı saygı duymak zorundayız. Ne polis çocuğumuz dövecek ne de çocuğumuz polise bir şey atacak. Ne Cumhurbaşkanına küfür edilecek, ne de Cumhurbaşkanı bağırmayacak dinleyecek. Ne varsa halk!" ifadelerini kullandı.