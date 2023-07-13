Şehirli tasarımların tatile yolculuğu  

İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla Lady Gina, kadınların şıklığını ve tarzını, şehirden tatil alanlarına yansıtmalarını amaçlıyor.

G-White serisi, beyaz renklerle ferahlık ve rahatlık hissiyle ön plana çıkıyor.  Lady Gina G-White serisinde öne çıkan, Volan ve Kuşak detaylı uzun elbise keten kumaşlar, minimalist ve rahat tasarımlarla buluşuyor.

Kolları Volan Detaylı Belden Kuşaklı Keten Uzun Elbise: 5.999 TL 

Amazon serisi, renklerini doğadan alıyor. Yeşil, kahverengi, gri ve bej tonları, dayanıklı ve nefes alabilen kumaşlarla birleştirildi. Lady Gina, Amazon serisi öne çıkan Gömlek Pliseli Elbise lazer kesimlerle zenginleştirilerek vazgeçilmez yaz parçanız olmaya aday. 

Safari Grup Gömlek Yaka Önden Cepli Beli Lastikli Pliseli Elbise: 2.499 TL 

 Lady Gina, 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonuna, Ladt  Galataport, Nişantaşı ve ladyginacompany.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

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