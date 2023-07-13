Şehirli tasarımların tatile yolculuğu  

G-White serisi, beyaz renklerle ferahlık ve rahatlık hissiyle ön plana çıkıyor. Lady Gina G-White serisinde öne çıkan, Volan ve Kuşak detaylı uzun elbise keten kumaşlar, minimalist ve rahat tasarımlarla buluşuyor.

Kolları Volan Detaylı Belden Kuşaklı Keten Uzun Elbise: 5.999 TL

Amazon serisi, renklerini doğadan alıyor. Yeşil, kahverengi, gri ve bej tonları, dayanıklı ve nefes alabilen kumaşlarla birleştirildi. Lady Gina, Amazon serisi öne çıkan Gömlek Pliseli Elbise lazer kesimlerle zenginleştirilerek vazgeçilmez yaz parçanız olmaya aday.

Safari Grup Gömlek Yaka Önden Cepli Beli Lastikli Pliseli Elbise: 2.499 TL

Lady Gina, 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonuna, Ladt Galataport, Nişantaşı ve ladyginacompany.com sitesinden ulaşabilirsiniz.