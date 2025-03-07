Sefo; Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' eseri için bakın ne dedi?

Snob Magazin'in haberine göre; Sefo, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik ve gastronomi sektörleri arasındaki 40 yıllık telif sorununun çözümü için protokol imzalanmasına rapçi, "Mutluyuz. Artık daha fazla telif toplanacak" dedi. Şarkılarında kendi imzası olmasına Sefo, "Söz-beste bana ait oluyor. Aranjörler değişebiliyor. Öyle alıştım. Rap müzik dünyasında bu var. Herkes kendi yazar ve söyler. Kapalı değilim ama iş birliklerine açığım" diye konuştu.



Sefo, "Yukarı doğru giden ivme durumunuz var. Daha iyisini yapmak için sizi zorluyor mu?" sorusuna, "Her zaman yukarı olma durumunda değil zaten. Dalgalanmalar olabilir. O da güzeldir. Düştüğünde dışarıdan bakabilir kendisine... Endişelenme yok. Herkesin bir dönemi var sonuçta... Bu günlerde gelip geçici, önemli olan kalıcı iz bırakmak bırakmak. Kalıcı iz bırakmaya bakıyorum" ifadelerini kullandı.

DAHA TEMİZ YAZMAYA ÇALIŞIYORUM

Sefo, "Tanınan biri olmak ne hissettiriyor" sorusuna, "Küçükken kendime aynanın karşısında söyleyeceğim en güzel şeydi. Hayaldi gerçek oldu" yanıtını verdi. Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' eseri için Sefo, "Orada bir betimleme var. O da arkadaşım. Havlayarak şarkı yapmıyor. Arkamdan havlıyorlar diye betimliyor" dedi.

Sefo, "Siz çocuğunuza bu şarkıları dinletir misiniz?" sorusuna, "Dinlese ne kadar tasvip ederim bilmiyorum. Dinleme ve kapatma gibi durumum yok. Özellikle o şarkı için diyorum. Ben biraz daha temiz yazmaya çalışıyorum. Günlük hayatta söylediğim küfürleri kullanmamaya çalışıyorum. Yoksa bizim günlük hayatımızda küfür ağzımızdan çıkıyor. Fazla küfürü benimsemesemde olmasına karşı değilim" açıklamasını yaptı. 2021 yılında Bonita şarkısına düet yaptığı Reynmen ile davalık olan rapçi, "Dava süreci iki yıldır devam ediyor. Sonuçlanmasını bekliyoruz. Kırgınlık var" ifadelerini kullandı.