Sefo hayranlarına yağmur engel olamadı

Dillere adeta marş gibi pelesenk olan şarkılarıyla coşkuyu doruklara çıkartan Sefo, rap tutkunlarını doyasıya eğlendirdi. Yağmurlu havaya rağmen Kuruçeşme Açıkhava’yı hınca hınç dolduran müzikseverler, yağmurluklarla ve şemsiyelerle gecenin sonuna kadar konserin tadını çıkardı.

BOĞAZ’DA SEFO’YLA RAP ZAMANI!

Kuruçeşme Açıkhava sahnesi, rap müziğin hit şarkılarına imza atan Sefo’nun hayranlarıyla muhteşem buluşmasına tanıklık etti. DJ performansıyla başlayan gece ünlü rapçinin en sevilen şarkılarını seslendirmesiyle devam etti. Müzik dünyasını kasıp kavuran “Bonita” parçasıyla açılış yapan Sefo, konseri boyunca söz–müziği kendisine ait şarkılarını sevenleriyle hep birlikte söyledi. Müzikseverlerin buluşma noktası hâline gelen Kuruçeşme Sahnesi, “Bu hava durumuna rağmen benimle yine de buradasınız. Bu gece eğlenmeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım.” sözleriyle hayranlarına teşekkür eden Sefo’nun “Araba”, “İmparator”, “Isabella” gibi en sevilen şarkılarıyla coştu.

“GÖRMEM BÖYLESİNİ” İLK KEZ KURUÇEŞME AÇIKHAVA’DA

Sefo, ünlü popçu Simge’yle birlikte düet yaptığı yeni parçası “Görmem Böylesini”yi ilk kez Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde seslendirdi. “Simge burada yok onsuz söyleyeceğim. Buradan sevgilerimi yolluyorum.” sözlerine yer veren Sefo, alkış yağmuruna tutuldu.

Muhteşem enerjisiyle sahnede bir an olsun yerinde duramayan ünlü rapçi, hareketli performansıyla müzikseverlerden alkış aldı. Sefo’nun performansına eşlik eden alev gösterileri, sis efektleri ve ışık şovuyla Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde görsel bir şölene imza atıldı.