Sefo Bahçelievler'i Salladı

Kendine has tarzı, özgün müziği ve hiç dinmeyen enerjisiyle geniş kitlelere ulaşan Sefo, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Şarkıları kadar sahne şovlarıyla da dinleyicilerini mest eden başarılı rapçi, özel tasarım kıyafetiyle de beğenileri toplamayı başardı. Başarılı soundlarıyla müzikseverlere muhteşem bir gece yaşatan Sefo'nun bir sonraki konseri sabırsızlıkla bekleniyor.

21 Ocak Cumartesi günü Bahçelievler Yenibosna Stadında gerçekleştirilen konser alanı 50.000 kişiye ev sahipliği yaptı. Bu her ne kadar yüksek bir sayı da olsa Sefo için sıradan bir durum halini aldı.



